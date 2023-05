Carpi: acquista gratta e vinci con carta di credito rubata, arrestato dai Carabinieri

Ieri pomeriggio due militari dell’Arma, liberi dal servizio, attirati dall’atteggiamento sospetto di una persona che sostava davanti ad una tabaccheria, hanno proceduto al suo controllo. La persona deteneva tra le mani due grata e vinci ed una carta di credito risultata provento di furto, perpetrato un paio di ore prima, su un’autovettura in sosta in una via di Carpi, con la quale aveva appena acquistato i due biglietti.

Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di altre due carte di credito e una tessera sanitaria appartenenti al proprietario della medesima autovettura, nonché di ulteriori 8 “gratta e vinci”, di dubbia provenienza, posti sotto sequestro per ulteriori accertamenti.

Il 42enne è stato tratto in arresto in quanto ritenuto responsabile di furto e indebito utilizzo di carta di credito. Nella mattinata odierna, è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo, a conclusione della quale, all’indagato è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.