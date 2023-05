Open day sul ruolo degli Amministratori di sostegno il 6 maggio a Castelnovo Monti

Sabato prossimo, 6 maggio, dalle 10 alle 12.30 allo sportello Non+Soli di Castelnovo, in via dei Partigiani 10 (accanto alla sala riunioni della Croce Verde), si terrà l’incontro informativo gratuito “L’Amministratore di Sostegno come risorsa”.

L’evento, promosso in collaborazione con gli enti locali e le associazioni del territorio, si svolge in occasione dell’edizione 2023 del Caregiver Day, dedicato ai “prestatori di cure”.

L’open day è aperto a tutti gli abitanti della montagna e in particolare alle persone interessate ad attivare un’amministrazione di sostegno per una persona cara non autosufficiente: anziana, con disabilità, malata, con dipendenze. Un’occasione preziosa per ricevere informazioni sul ruolo dell’Amministratore di Sostegno, approfondire aspetti pratici e burocratici, ascoltare testimonianze dirette di chi è già impegnato nell’esperienza.

Durante l’incontro verranno presentati i servizi gratuiti offerti dai volontari dello Sportello Non+Soli coordinato da CSV Emilia.

Il programma della mattinata prevede diversi interventi: Enrico Bini, sindaco di Castelnovo Monti e assessore ai Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano; Anna Ganapini, responsabile del progetto Non+Soli che parlerà della figura dell’amministratore di sostegno quale strumento di tutela, il quadro normativo, le funzioni e i compiti; Innocenza Grillone, presidente della Fondazione Durante e Dopo di Noi, sul ruolo dell’amministratore di sostegno nel Dopo di Noi; Luciana Politi, volontaria di Non+Soli con informazioni su come attivare l’amministratore di sostegno e come trovare supporto nello svolgimento delle pratiche.

A conclusione degli interventi sarà possibile visitare lo sportello, a fianco della sala, accompagnati dai volontari.

Per informazioni, contattare Francesca Iacopetti al numero 0522 610280.