Nuovi loculi e cellette grazie alla ristrutturazione della parte vetusta del cimitero di Castelnovo Monti

È in stato di avanzamento la ristrutturazione della parte vetusta del cimitero di Castelnovo Monti capoluogo, in via Bismantova. Attraverso questo intervento saranno realizzati nuovi loculi e cellette.

Quello sulla sezione più vecchia del cimitero, situata sulla destra rispetto all’ingresso principale, è un intervento importante che è stato deciso a seguito di problemi strutturali. Dalle indagini tecniche, per la ristrutturazione e l’adeguamento sismico la scelta migliore è stata individuata nella demolizione e successiva ricostruzione ex novo dell’intera area interessata.

Da questa ricostruzione saranno ricavati i nuovi loculi e le cellette che dalla prossima settimana sarà possibile prenotare recandosi in Municipio presso gli Uffici dell’Anagrafe negli orari di apertura (lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8 alle 13; martedì dalle 14 alle 17).

In base a quanto previsto dal vigente regolamento di polizia mortuaria i cittadini che abbiano compiuto 60 anni d’età potranno prenotare ciascuno al massimo 2 loculi (fatti salvi casi particolari definiti dal regolamento stesso) nei diversi cimiteri comunali. Le prenotazioni saranno gestite in rigoroso ordine di arrivo. Dopo avere fatto la richiesta presso gli sportelli per confermare la prenotazione sarà necessario versare l’acconto corrispondente al 60% dell’importo entro 2 settimane.

Questi i costi totali in base alla posizione dei loculi (le cifre equivalenti corrispondono a posizioni omologhe nella disposizione cimiteriale): 1^ e 4^ fila 2.270 euro; 2^ e 3^ fila 2.600 euro; 5^ fila 2.115 euro; cinerario 335 euro.