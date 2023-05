Maltempo Emilia Romagna: 1.250 i soccorsi effettuati, oggi 200 vigili del fuoco al lavoro

Continua il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco tra le province di Ravenna, Bologna e Forlì Cesena fortemente interessate dal maltempo dei giorni scorsi.

Sui territori di Bologna rimangono poche decine gli interventi ancora da effettuare dalle squadre.

A Pianoro mezzi movimento terra del Corpo nazionale sono ancora in azione per ripristinare viabilità in alcune strade interdette da frane, mentre nell’imolese continuano le operazioni di prosciugamento di aree allagate e di assistenza alla popolazione.

A Bagnocavallo, nel ravennate, esperti in topografia applicata al soccorso proseguono le attività utili a mappare le strade interdette per frana e le aree che presentano ancora criticità, come il punto di rottura dell’argine del fiume Lamone.

In provincia di Forlì Cesena mezzi per il movimento terra sono impegnati a Dovadola per il ripristino della viabilità su alcune strade di collegamento, mentre in questo momento a Modigliana sono in corso delle evacuazioni precauzionali, con elicottero Drago VF151, di 50 famiglie per il rischio di alcune frane a ridosso dell’abitato.