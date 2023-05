Lunedì webinar Lapam sulle novità per i bonus edilizi dopo il decreto “blocca cessioni”

Il decreto “blocca cessioni” ha introdotto alcune novità per quanto riguarda i bonus edilizi. Per approfondire e spiegare tutte le ultime notizie contenute nella misura, Lapam Confartigianato ha organizzato un webinar.

L’iniziativa online è in programma lunedì 8 maggio, a partire dalle ore 17.30.

Dalla proroga del termine per il superbonus sulle unità unifamiliari alla detrazione del superbonus in dieci quote annuali, passando per gli interventi eseguiti da Iacp, cooperative edilizie, Onlus, Odv e Aps e le deroghe al blocco delle opzioni di cessione e sconto. Saranno questi i principali argomenti analizzati durante l’evento online.

I relatori del webinar saranno Alberto Belluzzi, responsabile Comparto Costruzioni Lapam, Enzo Fanì, responsabile Area fiscale Lapam e Letizia Budri, responsabile categoria impianti Lapam.

L’evento online è gratuito previa iscrizione tramite il sito www.lapam.eu.