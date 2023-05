Carpi è con la Croce Rossa nella sua Giornata mondiale

Il Comune di Carpi partecipa alla “Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna rossa”, lunedì 8 maggio, illuminando di rosso il prònao del teatro. Lo stesso giorno, una delegazione del comitato locale incontrerà il Sindaco Alberto Bellelli e l’Assessora a Sanità e Sociale Tamara Calzolari: il presidente Fabrizio Fantini consegnerà loro un esemplare della bandiera, la croce rossa in campo bianco.

«Cogliamo quest’occasione – dice Calzolari – per ringraziare tutti i volontari che quotidianamente svolgono una funzione indispensabile nel trasporto e nell’assistenza dei pazienti della nostra comunità. La collaborazione fra Croce Rossa e Comune sta diventando ulteriormente importante anche nel sostegno alla popolazione in difficoltà attraverso la distribuzione di beni di prima necessità. E’ una certezza averli sempre al nostro fianco per aiutare i cittadini in tutte le emergenze che dobbiamo affrontare».

A CARPI – La “Cri” a Carpi conta circa 330 volontari, e una ventina di mezzi, comprese le sedi di Novi e Campogalliano. Il Comitato cittadino si è costituito nel 1984, come delegazione del Sottocomitato di Correggio, grazie anche a un nucleo di carpigiani che avevano prestato servizio nel Corpo di Volontari del Soccorso della Cri correggese.

8 MAGGIO – La “Giornata mondiale” della Croce Rossa, cui fa tradizionalmente da corollario una serie di iniziative per informare e sensibilizzare la cittadinanza, è fissata l’8 maggio perché è il compleanno del fondatore, lo svizzero Henri Dunant (1828 – 1910). L’idea all’origine della Croce Rossa gli venne non lontano da qui, nel Mantovano, assistendo per caso alla battaglia di Solferino, giugno 1859, nella Seconda Guerra d’Indipendenza italiana: l’orribile carneficina e soprattutto la mancanza di soccorsi, lo spinse a proporre una squadra di infermieri volontari e super partes, da impegnare nei teatri di guerra. Nacquero così le “Società Nazionali di Croce Rossa”, nel 1863 a Ginevra, la città di Dunant, dove l’anno seguente sarà firmata la prima “Convenzione di Ginevra”.