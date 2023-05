Arma, arrivano i rinforzi: 23 nuovi Carabinieri per le quattro Compagnie della provincia di Modena

Ventitre Carabinieri sono stati assegnati al Comando Provinciale di Modena, provenienti

dalle Scuole Allievi Carabinieri di Roma, Iglesias, Taranto, Torino, Reggio Calabria e

Campobasso.

I neo-promossi giovani Carabinieri, completato il 141esimo corso formativo, sono stati così

destinati – dal Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” – a rinforzare le quattro

Compagnie della provincia di Modena.

I giovani Carabinieri andranno ad aumentare la capacità funzionale, informativa e

operativa dell’Arma, alimentando gli organici delle Stazioni territoriali modenesi, che

rappresentano il punto di riferimento per la collettività, non solo per la tutela dell’ordine e

la sicurezza pubblica ma anche per garantire prossimità e il sostegno alla popolazione.