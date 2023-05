Questa mattina primo sopralluogo dei tecnici del Comune di Bologna lungo il Torrente Ravone

A seguito dell’emergenza maltempo di questi giorni, che ha causato la piena del torrente Ravone in via Saffi, i tecnici del Comune di Bologna hanno effettuato questa mattina un sopralluogo lungo l’alveo del torrente.

In particolare, si sta verificando che il solaio, i puntelli e le lastre d’acciaio – poste due anni fa a seguito di un avvallamento – non abbiano subito alterazioni.

I tecnici confermano, inoltre, che non ci sono mai stati problemi di stabilità della struttura e quindi pericoli per la tenuta e la sicurezza della strada.

Solo dopo questi sopralluoghi e dopo la pulitura dei detriti portati dalla piena, prevista per domattina e già concordata con l’autorità idraulica Servizio Territoriale e Protezione civile RER, sarà possibile avere una stima precisa dei tempi di riapertura della strada. La situazione continua ad essere costantemente monitorata.

Per quanto riguarda la mobilità la situazione è migliorata rispetto alla giornata di ieri: nella mattinata di oggi si è registrato traffico in particolare nella zona dei viali tra le porte Saragozza, Saffi, Lame e in zona A. Costa e Zanardi, con rallentamenti ma senza gli ingorghi di ieri che avevano costretto la Polizia Locale ad aprire alcune preferenziali per farli defluire.

Proseguono gli interventi sulle altre strade del Comune per ripristinare la viabilità. Al momento restano chiuse sui colli:

via Torriane chiusa con cartellazione in Paderno-Torriane, Paderno-Colli e Paleotto-Torriane,

via del Poggio con chiusura posta in Paleotto-Torriane.

Resta chiusa al pubblico, ancora per oggi, anche la Biblioteca Oriano Tassinari Clò di Villa Spada, dove si sta lavorando per ripristinare la scarpata nel giardino.

Risolte invece le situazioni di criticità che si erano verificate ieri e che avevano portato a chiusure parziali o totali in: Via Gaibola, Toscana-Direttissima, Roncrio, Lastre Colli, Tunnel Sabena, Triumvirato, Felicina.