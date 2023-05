Sereno o poco nuvoloso per nubi alte e stratificate. Temperature stazionarie, con valori minimi compresi tra 9 e 12 gradi, qualche grado in meno nelle aree di aperta campagna; massime comprese tra 19 e 25 gradi. Venti deboli variabili. Mare poco mosso, quasi calmo in serata.

(Arpae)