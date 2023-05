L’assemblea degli Azionisti di IREN S.p.A. approva il Bilancio 2022

L’assemblea ordinaria degli Azionisti di IREN S.p.A. ha approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022 di IREN S.p.A., la Relazione sulla gestione e la proposta di destinazione dell’utile di esercizio pari ad Euro 258.687.824,16, così come deliberato dal

Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2023, come segue:

• Quanto ad Euro 12.934.391,21 pari al 5% dell’utile di esercizio, a riserva legale;

• Quanto ad Euro 143.102.451,47 a dividendo agli Azionisti, corrispondente ad Euro 0,11 per ciascuna delle n. 1.300.931.377 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale della Società con la precisazione che le azioni proprie non beneficeranno del dividendo; il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal giorno 21 giugno 2023, contro stacco cedola il 19 giugno 2023 e record date il 20 giugno 2023;

• In un’apposita riserva di utili portati a nuovo, l’importo residuo pari ad almeno Euro

102.650.981,48;

L’Assemblea degli azionisti ha inoltre: (i) approvato la sezione prima (“Politiche sulla Remunerazione 2023”) della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti 2022; (ii) espresso voto favorevole sulla “Sezione Seconda” (Compensi corrisposti esercizio 2022”) della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti 2022; (iii) approvato la proposta di adeguamento dei corrispettivi all’inflazione per l’incarico di revisore legale dei

conti a partire dall’esercizio 2022 a fine mandato e, infine, (iv) approvato la proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie di Iren S.p.A.

Il verbale dell’assemblea sarà depositato e messo a disposizione del pubblico entro i termini di legge.

PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DI IREN S.P.A.

L’Assemblea Ordinaria ha inoltre autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquistare e disporre di azioni proprie di Iren S.p.A., anche in via frazionata, ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione potrà effettuare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per un massimo di azioni pari a ulteriori n. 45.532.598 di azioni della Società, tale comunque da non eccedere un ulteriore 3,5% del capitale sociale, in aggiunta alle n. 17.855.645 azioni pari all’1,37% del capitale sociale già oggetto di acquisto nell’ambito di precedenti programmi. Il programma di acquisto di azioni proprie è consentito per diciotto mesi a decorrere dall’odierna delibera assembleare.

L’Autorizzazione ha lo scopo di dotare la Società di uno strumento di flessibilità strategica. In particolare, l’obiettivo che il Consiglio di Amministrazione intende perseguire è quello di utilizzare le azioni proprie nell’ambito di operazioni di crescita esterna, che la Società intende perseguire nell’ambito di azioni connesse a futuri progetti industriali coerenti con le linee strategiche e la mission della Società.