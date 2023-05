Generali, a Padova la seconda tappa del tour “Vite: storie di felicità”

PADOVA (ITALPRESS) – “Alla ricerca della felicità”. Un tema, uno slogan che da sempre appassiona la civiltà ma nello stesso tempo un concetto spesso irraggiungibile. E così, dopo numerosi libri e film sull’argomento, è nata una fondazione il cui scopo è riuscire a mettere in pratica, o meglio, indirizzare giovani e meno giovani verso questa meta. L’obiettivo della Fondazione della Felicità è ambizioso: rendere due milioni e mezzo di persone felici.

La fondazione, nata lo scorso anno grazie alla volontà di un gruppo eterogeneo fra professori universitari, coach, professionisti ed esperti di neuroscienze, si prefigge di portare un contributo culturale per arrivare a far sì che i ragazzi, anche in abito scolastico, abbiano la possibilità di imparare a gestire i propri problemi, a superare i periodi più difficili per arrivare a costruirsi il proprio percorso di vita nel modo migliore possibile.

“Il nostro scopo è quello di aiutare i giovani ad arrivare ad avere il diritto di scegliere di essere felici”, spiega il presidente della Fondazione Walter Rolfo, “a scuola si è abituati ad imparare nozioni ma spesso manca qualcuno che insegni ai ragazzi come affrontare la vita, come gestire un dolore o una delusione sentimentale. L’obiettivo è quello di andare nelle scuole di tutta Italia per insegnare la formazione che permetta di allenarsi a vivere la vita al meglio”.

Un progetto da cui è maturato il primo tour italiano dal titolo “Vite: storie di felicità” che percorrerà l’intera penisola in 11 tappe e che in questi giorni va in scena a Padova.

Ad affiancare l’iniziativa, Generali, con una partnership che vuole sottolineare l’impegno del gruppo verso la propria comunità, con l’ambizione di mettere al centro le persone e il loro benessere. “Crediamo davvero in questa iniziativa perchè abbraccia in pieno la nostra filosofia dell’essere Partner di Vita delle persone”, afferma Arianna Nardi, Responsabile Marketing di Generali Italia, “affiancandole nei momenti rilevanti delle loro esistenze, agendo direttamente sul territorio e ascoltandole: perchè le storie delle persone sono la nostra forza”.

Già sold out l’appuntamento del 5 maggio presso il Teatro ai Colli, la tappa padovana si concluderà sabato 6 maggio, quando in piazza Cavour ci sarà la possibilità di avere una seduta privata e personalizzata di life coaching.

– foto xa7/Italpress –

(ITALPRESS).