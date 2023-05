Fiorano: “A tre anni… VADO A SCUOLA!”

Il Comune fioranese, in collaborazione con il Centro pedagogico distrettuale, propone una bella iniziativa per le famiglie con bimbi piccoli, che cominceranno a settembre la scuola dell’infanzia. Mercoledì 10 maggio alle ore 18.30, presso il Centro per bambini e famiglie “La Casa dei Giochi” in via Don G. Messori 5 a Fiorano Modenese , avrà luogo l’incontro intitolato: “A tre anni…VADO A SCUOLA!”

L’iniziativa è dedicata ai bambini che non hanno frequentato il nido, e quindi si concentrerà sul delicato passaggio del piccolo dal contesto familiare alla scuola dell’infanzia. L’evento è completamente gratuito ed è necessaria l’iscrizione.

Durante l’incontro, sarà presente un presidio medico-pedagogico distrettuale rappresentato dalla Dott.ssa Margherita De Maio, che sarà accompagnata dagli insegnanti delle scuole dell’infanzia. La dottoressa risponderà alle domande dei genitori e li aiuterà a comprendere meglio questo importante passaggio educativo.

Per maggiori informazioni e per iscriversi si prega di contattare l’Ufficio scuola del Comune tramite la mail scuola@fiorano.it o telefonando allo 0536/833407.