Cittadino nigeriano accoltellato in stazione a Reggio Emilia: identificati i presunti autori

Il 30 aprile in tarda serata, la Polizia di Stato reggiana interveniva in viale IV Novembre su segnalazione di un accoltellamento. Mentre il ferito, un cittadino nigeriano classe 1992, in regola con il soggiorno, veniva trasportato presso il locale nosocomio e dimesso il giorno successivo con una prognosi di giorni 10, un operatore delle Volanti ricollegava l’accoltellamento ad un controllo operato, alcuni giorni prima, in area stazione nei confronti degli occupanti di un’autovettura sospetta.

Gli investigatori della Questura, raccogliendo la preziosa segnalazione della Squadra Volante, approfondivano l’intuizione investigativa giungendo ad identificare i presunti autori dell’accoltellamento, ovvero: un cittadino gambiano, cl. 1999, irregolare sul territorio nazionale ed in un cittadino marocchino cl. 1983. Il cittadino gambiano è sospettato di avere sferrato la coltellata mentre il cittadino marocchino di avere attinto con una bottiglia il capo della vittima.

Entrambi i presunti autori dell’aggressione venivano deferiti all’Autorità Giudiziaria per lesioni aggravate e porto di armi in luogo pubblico. Sulla scorta degli elementi raccolti il presunto autore dell’accoltellamento veniva deferito all’Autorità per il reato di lesioni aggravate e per porto, in luogo pubblico, di coltello.