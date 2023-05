Carta identità elettronica: a Sassuolo è possibile fare le foto direttamente all’Anagrafe

L’ufficio Anagrafe del Comune di Sassuolo ha attivato un nuovo servizio per il cittadino che deve rinnovare il proprio documento di identità (CIE) e che sia sprovvisto di foto oppure che abbia una foto non idonea.

In questi casi il cittadino ha la facoltà di chiedere che la foto venga realizzata direttamente dall’operatore allo sportello, senza alcun costo aggiuntivo. Naturalmente l’interessato deve prestare, per iscritto, il proprio consenso alla realizzazione dello scatto fotografico che non sarà oggetto di conservazione ma anzi verrà eliminato dall’operatore subito dopo la produzione della CIE.