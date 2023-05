Anas, al via la terza fase dei lavori di asfaltatura della Tangenziale di Modena

Anas, a seguito del miglioramento delle condizioni meteorologiche e dello stop cantieri nel periodo del 25 aprile e 1° maggio, concordato nel corso del Comitato operativo per la Viabilità al fine di favorire i flussi di traffico attesi per i ponti, ha programmato l’avvio della terza fase dei lavori di asfaltatura della Tangenziale di Modena.

Nella giornata di oggi, giovedì 4 maggio, sono ripresi i lavori di pavimentazione della corsia di marcia, in direzione Sassuolo, della Tangenziale Nord nel tratto incluso tra lo svincolo 9 (km 0) e lo svincolo 16 (km 6,5) la cui ultimazione è prevista nella giornata di domani, venerdì 5 maggio.

Da lunedì 8 saranno avviati i lavori di asfaltatura dal km 6,500 al km 0 della SS 724 dir/A: in questa fase gli interventi riguarderanno, in maniera alternata, sia la corsia di marcia che la corsia di sorpasso della carreggiata in direzione Mirandola (Sassuolo) e la corsia di sorpasso della carreggiata in direzione Bologna.

Anche in questa fase, al fine di creare il minor disagio possibile alla circolazione i lavori saranno eseguiti in tratti della lunghezza massima di 1,5 km e interesseranno in maniera alternata la corsia di marcia e quella di sorpasso, con transito sempre consentito su almeno una corsia. Il restringimento di carreggiata sarà attivo dalle ore 9:00 alle ore 17:00 nei soli giorni feriali, in modo da garantire il regolare flusso di circolazione nelle ore di maggior traffico.

Dall’avvio della prima fase dei lavori il nuovo asfalto è stato steso per quasi 20 km, a cui si aggiungeranno altri 20 km circa una volta conclusa la terza fase di lavori.

Contestualmente si sta procedendo alla programmazione dei lavori che interesseranno il tratto della Tangenziale Nord tra il km 6,500 al km 19+200.

Completati gli interventi sull’anello del sistema Tangenziali di Modena verranno programmati ed eseguiti i lavori pressi le uscite e i rami di svincolo di competenza Anas.