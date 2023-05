Una babysitter in regalo per la neomamma?

Dopo che è stata annunciata la gravidanza ad amici e parenti, con l’avvicinarsi della scadenza del parto, è normale che riconoscenti inizino a chiedere ad un futuro genitore quali siano i regali che potrebbero essere più graditi nel festeggiare la nascita.

Alla prima esperienza, e quindi al primo figlio, non sia che l’imbarazzo della scelta nel suggerire regali utili: si può spaziare dai vestitini, al corredo per il lettino, ai vari prodotti che servono per la gestione quotidiana, ad esempio il seggiolone, la vaschetta da bagno, il fasciatoio fino ad arrivare al seggiolino per l’auto e al passeggino, parlando di regali più importanti.

Ovviamente, quando invece si è al secondo figlio, la cerchia delle idee si restringe: tutti quegli oggetti cosiddetti “pesanti”, seggioloni, trio ecc., sono già a disposizione della famiglia (a meno che non siano stati donati ad altri non prevedendo una nuova gravidanza), e allora si può puntare a materiali di consumo. Anzi, sarebbe meglio dire di grande consumo quando si ha a che fare con un neonato: pannolini, creme, shampoo e saponi delicati, spugnette naturali, forbicine. Chi sono inoltre dei prodotti che facilmente si saranno ad deperiti dopo l’uso del primogenito come ad esempio, i calzini, i berrettini, i body. Di grande utilità anche la pedana per il passeggino, nel caso in cui si hanno due figli piccoli. E come regalo per la mamma? È questa l’occasione per sbizzarrirsi con idee regali un po’ più particolari: il ritorno dall’ospedale potrebbe essere molto faticoso per una neomamma, soprattutto se ad attenderla c’è già un bambino piccolo. Allora perché non regalare delle ore di babysitting? Esistono delle piattaforme per trovare una babysitter vicino a casa. Senza necessariamente selezionare direttamente la babysitter ideale, si può pensare di regalare uno di questi abbonamenti ai genitori in modo che poi, con calma possano selezionare la candidata preferita. Un’altra alternativa è donare un buono per passare una o due ore in totale relax da un parrucchiere o da un’estetista. Anche la borsa del cambio potrebbe essere utile dopo che il capo utilizzato al primo figlio presenta segni di deperimento.

Oggigiorno è sempre più diffuso realizzare una lista nascita, un po’ seguendo la tradizione della lista nozze. Alcuni genitori scelgono di farla online, altri invece nei grandi centri per l’infanzia virgola in ogni caso può essere un bel modo per andare incontro alle esigenze di una famiglia supportandoli nelle spese che di certo saranno consistenti nei primi mesi dal parto. Inoltre la comodità è che non bisogna portare il regalo in ospedale, dove peraltro c’è solitamente già molta confusione e poco spazio, né prepararlo per la prima visita a casa, perché i prodotti della lista nascita saranno consegnati direttamente a domicilio della famiglia. Ciò non toglie però, come si diceva prima, che ci possano anche essere delle aggiunte personali rispetto a quanto elencato nella lista e che possono essere dei pensieri graditi e delicati per la neo mamma, come il servizio babysitting, la tinta per i capelli o, perché no, una cena romantica con il partner quando la coppia si sentirà pronta.