Sabato 6 maggio al via le iniziative per famiglie e bambini di “Castelvetro per l’ambiente”: raccolta differenziata e “plogging”

Prendono il via sabato 6 maggio, alle ore 17.30, al Parco 2 Agosto di Cà di Sola, le iniziative del calendario “Castelvetro per l’ambiente”, organizzato da assessorato e ufficio ambiente del Comune di Castelvetro in collaborazione con il Centro di educazione all’ambiente e alla sostenibilità (Ceas) Valle del Panaro, che gestirà gli appuntamenti.

Il calendario prevede iniziative fino a metà luglio ed è diviso in due sezioni: “Differenziamo-Laboratorio didattico esperienziale” e “Plogging-Camminate differenti”. L’appuntamento di sabato è nel quadro della prima e prevede un’attività gratuita per le famiglie, con l’invito ai bambini ad essere presenti per imparare, giocando, le buone pratiche della raccolta differenziata. Gli altri appuntamenti sono sempre di sabato alle 17.30: il 17 giugno al Parco del Centro civico di Solignano, il 24 giugno al Parco San Polo di Castelvetro e l’8 luglio in piazza Giovanni Paolo II a Levizzano Rangone.

Anche il “Plogging” è rivolto principalmente alle famiglie (ritrovo sempre di sabato, ma alle ore 17) e prevede facili camminate con la contemporanea raccolta di rifiuti: il 20 maggio al Parco San Polo di Castelvetro, il 3 giugno al Parco del Centro civico di Solignano e il 15 luglio sulla pista ciclopedonale di via Modena a Settecani.

«L’obiettivo di “Castelvetro per l’ambiente” – dice l’assessore castelvetrese ad ambiente e sostenibilità, Ernesto Maria Amico – è quello di aiutare a far crescere nelle famiglie il senso di responsabilità e di appartenenza che porta ad attivarsi, in prima persona, a difesa dell’ambiente per la bellezza e il decoro del nostro territorio. Le iniziative in calendario vogliono essere il segno della presenza attiva della maggioranza dei cittadini, contro il disinteresse e l’inciviltà».

Info e prenotazioni: Ceas Valle del Panaro, cell/whatsapp 3351282557, info@ceasvalledelpanaro.it.