Reggio Emilia: continua senza sosta l’attività di contrasto alla commissione dei reati in zona stazione

A partire dallo scorso giovedì 27 aprile, sono stati ulteriormente rafforzati i controlli in zona Stazione, tramite il coinvolgimento di personale di questa Questura, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Locale, della Guardia di Finanza, in modo da prevenire i reati che possono influire sulla sicurezza e la tranquillità dei cittadini.

Nell’ambito di questa attività, ieri mattina (2 maggio) la pattuglia del posto di Polizia di via Turri, unitamente a personale della Polizia Locale, procedeva in via Turri al controllo di due giovani sprovvisti di documenti di riconoscimento, pertanto venivano accompagnati in Questura per essere sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici. Al termine dei necessari accertamenti, uno dei due, un 28enne tunisino con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, risultava irregolare sul territorio nazionale pertanto veniva deferito ai sensi dell’art. 10 bis D.l.g.286/98 e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per i necessari adempimenti, al termine dei quali il Prefetto disponeva l’espulsione con decreto motivato immediatamente esecutivo, in forza del quale il Signor Questore disponeva l’accompagnamento dello straniero al Centro di Permanenze per il Rimpatrio da dove da dove sarà rimpatriato verso il Paese di origine.

Nel pomeriggio la pattuglia del posto di Polizia di via Turri, unitamente a una pattuglia della Polizia Locale, fermava e identificava nel passaggio pedonale retrostante un 31enne, un 41enne e un 35enne, tutti senza fissa dimora intenti a bivaccare in zona. Al termine dei necessari controlli, la Polizia Locale procedeva a sanzionare i tre ai sensi della L. 48/2017 con contestuale ordine di allontanamento. Inoltre, da accertamenti in banca dati risultavano a carica dei tre altrettante note di rintraccio per la notifica di provvedimenti giudiziari. Pertanto, venivano accompagnati presso gli uffici della Questura per la notifica degli atti a loro carico.

Sempre nel pomeriggio, durante l’attività di prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, personale della Questura unitamente a personale della Polizia Locale, con l’ausilio dell’unità cinofila di Castelnovo ne’ Monti, rinveniva in viale IV Novembre in un’area in disuso a ridosso di un rovo di erbacce, una bustina di cellophane contenente presumibilmente sostanza stupefacente di colore marrone che, in seguito all’indagine tecnica, risultava sostanza stupefacente tipo hashish del peso di 39,680 grammi. Al termine dei necessari adempimenti la sostanza rinvenuta veniva sottoposta a sequestro a carico di ignoti.

Questi i risultati complessivi dei servizi svolti: 241 le persone controllate; 78 i veicoli; 4 i posti di controllo effettuati e 3 gli esercizi pubblici controllati.