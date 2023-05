Montecchio, inaugurati i nuovi spazi del Centro del Pavimento Pelvico all’Ospedale Franchini

Montecchio, sono stati inaugurati i nuovi spazi dedicati agli ambulatori del Centro del Pavimento Pelvico all’Ospedale Franchini.

L’attività incentrata sui disturbi del pavimento pelvico è stata trasferita dalla precedente allocazione al piano terra dell’Ospedale, al primo piano, in un’area a maggior comfort alberghiero, logistico, funzionale e organizzativo anche più garante di un’accoglienza riservata per l’utenza e più spaziosa per il lavoro degli operatori. Al contempo sono stati rimodulati gli spazi al piano terra che ora accoglie gli ambulatori del pre ricovero chirurgico, dell’anestesia, dell’ortopedia e della chirurgia.

Il Centro del Pavimento Pelvico di Montecchio, del quale è responsabile la dottoressa Daniela Viviani – Direttore dell’Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale, è una “Focus factory” per la diagnosi e il trattamento delle patologie e delle disfunzioni del pavimento pelvico che comprende al suo interno un’équipe multidisciplinare e multiprofessionale composta da uroginecologi, coloproctologi, infermieri e ostetriche riabilitatrici (i dottori Ettore Bellanca, Eugenio Cudazzo, Giovanni Ferreri, Simona Maggiore, Pasquale Talento nonché la coordinatrice Francesca Bertolini, I.P. Patrizia Beggi – Mara Ferrari– Monica Oliva– Silvia Teggi ed Ostetrica Elisa Vescovi).

Il Centro del Pavimento Pelvico funge da riferimento regionale ed extra-regionale per il trattamento delle patologie correlate, ma si distingue anche per il suo ruolo formativo che di recente è stato confermato dalla nomina del dottor Ferreri a delegato regionale dell’Emilia-Romagna della Società Italiana Unitaria di Colon-Proctologia (SIUCP) e del dottor Talento a Presidente nazionale della Società Italiana di Colon-Proctologia. I punti di forza del Centro sono l’alta specializzazione e professionalità degli operatori mai disgiunta da un grande spirito di èquipe e di accoglienza dell’utenza finalizzate al miglioramento continuo.

All’inaugurazione erano presenti il Sindaco di Montecchio, dottor Fausto Torelli e il Direttore del Presidio ospedaliero provinciale, dottor Giorgio Mazzi, che con la Responsabile della Direzione dell’Ospedale, dottoressa Maria Chiara Rompianesi e il Direttore del Distretto, dottoressa Barbara Gilioli, hanno espresso soddisfazione per la nuova riorganizzazione logistica e funzionale.