Maranello Nuoto scatenata a Milano con record

Nicole Carzacchi stabilisce il nuovo record italiano della cat. Ragazze nei 200 ostacoli in 2’17″99 al trofeo Rosa Camuna di Milano. Un successo con record che la vede vincere anche 100 manichino con pinne, 200 superlifesaver e 100 torpedo centrando anche in relativi 4 pass per i tricolori assoluti di maggio. A livello individuale anche Francesca Ingrami si esprime alla grande e vince i 100 percorso misto oltre a salire sul podio del superlifesaver e nel torpedo per la doppietta gialla con Carzacchi, ma le ragazze con Sara Soli e Giorgia Biondi sono protagoniste anche nelle staffette vincono anche 2 ori (mista e pool lifesaver) 1 argento nella 4×25 manichino e 1 bronzo nella ostacoli

In questo modo Maranello Nuoto sale da terza anche sul podio finale nella classifica di società Ragazzi.

Nel trofeo Lombardia riservato alla categoria Assoluti, ancora terzi nella classifica. I podi sono meno nobili ma di spessore: 2 argenti per Lorenzo Guerzoni ( ostacoli e percorso misto) , uno per Martina Dallari (100 torpedo), 2 bronzi per Andrea Dallari (50 manichino e 200 superlifesaver) e a corollario anche 2 bronzi nelle staffette: la mista femminile con Medici, Lei, Pacilio, Dallari e 4×50 pool lifesaver Mixed con Pacilio, Lei, Guerzoni, Dallari.

Anche in questa categoria 10 atleti staccano i pass per gli Assoluti.

Il prossimo appuntamento lifesaving è già per domenica 7 a Reggio Emilia per i campionati regionali.