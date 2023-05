Squadre del comando dei Vigili del fuoco di Bologna, unitamente ad un elicottero del reparto volo, squadre cinofile e squadre USAR specializzate per attività di soccorso in macerie, stanno controllando i resti di un’abitazione a Fontanelice crollata a seguito di una frana generata dal maltempo. Non si escluse il coinvolgimento di una persona.