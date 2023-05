Maltempo Città metropolitana di Bologna, chiuse numerose strade provinciali

A causa delle forti piogge delle ultime ore sono numerosi i danni e i disagi sulle strade provinciali. Uomini e mezzi della Città metropolitana sono impegnati in vari punti della rete per rimuovere alberi caduti e smottamenti. In particolare si è intervenuti sulla SP 33 “Casolana” per tentare di riaprirla, si tratta della strada che conduce alla casa crollata in comune di Fontanelice.

Al momento le strade di pianura e montagna chiuse sono:

– SP 6 “Zenzalino” chiusura all’altezza del Ponte Idice (località La Motta)

– SP 7 “Valle dell’Idice” chiusa dal km 17+000 al km 19+500

– SP 27 “Valle del Samoggia” senso unico alternato in località Savigno al km 22+500

– SP 29 “Medicina- S. Antonio di Quaderna” chiusa al km 12+500 in località Sant’Antonio (Medicina) e all’altezza del Ponte Idice al km 14+775

– SP 30 “Trentola” chiusa all’altezza del sottopasso A14 al km 3+708

– SP 33 “Casolana” chiusa ai km 2+500 4+000 e 6+700

– SP 36 “Val di Zena” chiusa tra Botteghino di Zocca e Zula

– SP 37 “Ganzole” senso unico alternato in corrispondenza del km 8

– SP 50 “S. Antonio” chiusa all’altezza del Ponte Idice al km 4+000 e in località Portonovo (Medicina)

– SP 51 “Medicina- Bivio Selice” chiusa tra Castel Guelfo e l’incrocio con la SP 610 e all’altezza del Ponte sul Sillaro al km 10+244 in località Casa Bettola (Imola)

– SP 75 “Montemaggiore” chiusa al km 5+500 in località Loghetto

– SP 80 “Cardinala” chiusa al km 0+150 in località Spazzate Sassatelli

Numerosi danni anche sulle SP 610 “Selice o Montanara Imolese” e sulla Fondo Valle Savena e chiusura totale della strada Anas S.S.65 Futa al km 78+400 nel territorio comunale di Loiano a causa di frana da monte che ha invaso la strada.