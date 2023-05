Accoltellamento in stazione a Reggio Emilia: deferito il presunto autore

Nella tarda serata dello scorso 28 febbraio, gli operatori delle Volanti della Questura di Reggio Emilia intervenivano in viale IV Novembre su segnalazione di un accoltellamento. Il ferito, un italiano classe 1980, veniva trasportato presso il locale nosocomio e dimesso il giorno successivo con una prognosi di giorni 20.

L’iniziale versione fornita dall’uomo rimasto ferito veniva contraddetta dalle immagini di videosorveglianza. La vittima quindi raccontava quanto realmente avvenuto, ricollegando l’aggressione ad un pregresso acquisto di sostanza stupefacente.

Grazie alla profonda conoscenza del territorio e alla visione delle immagini, gli operatori della Questura riuscivano ad identificare il presunto autore dell’aggressione in un cittadino della Guinea, classe 1992, senza fissa dimora e gravato da precedenti di Polizia, che veniva rintracciato il giorno dopo. L’uomo indossava indumenti apparentemente rispondenti a quelli ripresi dalle immagini di video sorveglianza.

Sulla scorta degli elementi raccolti il presunto autore dell’accoltellamento veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni aggravate e per porto in luogo pubblico di coltello.