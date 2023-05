Festival Narrativo del Paesaggio, percorsi in bici e passeggiate per conoscere il territorio imolese accompagnati da musica ed eventi teatrali

Si apre sabato 6 maggio a Castel San Pietro Terme con la passeggiata delle terme, la rassegna di appuntamenti del Distretto imolese inserita nel Festival Narrativo del Paesaggio.

Il progetto presenta un calendario di iniziative che valorizzano il territorio e il patrimonio naturale, storico e artistico: percorsi in bici e passeggiate anche lungo la Ciclovia del Santerno, nel corso delle quali saranno organizzate letture, eventi musicali e teatrali, visite guidate alle aziende agricole e ai luoghi della tradizione enogastronomica.

Sono in programma eventi a Castel San Pietro Terme, Dozza, Medicina, Castel Guelfo di Bologna, Casalfiumanese, Fontanelice, Mordano, Imola e Castel del Rio, tutti a ingresso gratuito.

Il Festival Narrativo del Paesaggio è nato per valorizzare a livello artistico e culturale il recupero di storie e memorie orali legate al patrimonio paesaggistico metropolitano. Promosso dalla Città metropolitana in stretta connessione con i sei Distretti culturali, il Festival racconta, attraverso eventi teatrali, letture, incontri e proiezioni cinematografiche, la storia dei territori metropolitani percorsi dalle Via degli Dei, Via della Lana e della Seta, Mater Dei, Flaminia minor, Via degli Etruschi, Piccola Cassia, Ciclovia del Sole, Ciclovia del Navile, Ciclovia del Santerno, cammino della Linea gotica e Via del Fantini.

Il programma del Festival, che si sviluppa fino a ottobre, è consultabile sul sito festivalnarrativodelpaesaggio.it

Il Festival Narrativo del Paesaggio fa parte del programma di Bologna Estate metropolitana.

Gli appuntamenti del Distretto imolese