Crollo abitazione a Fontanelice, una vittima

Squadre del Comando Vigili del Fuoco di Bologna, unitamente ad un elicottero del reparto volo di Bologna, squadre cinofile e squadre USAR specializzate per attività di soccorso in materia, sono al lavoro a Fontanelice per il crollo di una abitazione a seguito di una frana provocata dal maltempo. Individuato dalle unità cinofile il corpo senza vita di una persona. Operazioni di ricerca in corso per escludere il coinvolgimento di altre persone.