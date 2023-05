Chiusa 30 giorni per ordine del Questore una discoteca a Bologna

Nel corso della serata del 22 aprile le volanti intervenivano per dei disordini nel locale. Nell’ambito dell’intervento gli operatori di Polizia sottoponevano a controllo alcuni avventori, tra cui tre soggetti già gravati da pregiudizi di Polizia. Poche ore dopo le volanti intervenivano nuovamente presso il locale poiché un soggetto in stato di alterazione alcolica aveva aggredito un operatore del 118 intervenuto per prestargli assistenza. L’uomo veniva deferito in stato di libertà per lesioni aggravate e sanzionato in via amministrativa per ubriachezza manifesta.

A distanza di pochi giorni giungeva la segnalazione di una lite in corso tra un avventore, in evidente stato di ubriachezza, e alcuni addetti alla sicurezza, a seguito del lancio di oggetti e bottiglie di vetro all’indirizzo del locale da parte del medesimo soggetto. All’esito degli accertamenti condotti da personale delle volanti intervenuto l’uomo veniva deferito in stato di libertà per getto pericoloso di cose.

All’esito degli accertamenti di competenza, al fine di tutelare la sicurezza della cittadinanza e degli avventori, nella giornata di ieri il personale della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura ha eseguito il provvedimento di sospensione delle licenze e autorizzazioni per la durata di 30 giorni dalla data di ieri.