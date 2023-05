Ambiente, sul sito del Comune di Reggio tutti i bandi e le opportunità di finanziamento degli interventi ‘green’

L’urgenza del raggiungimento dell’autosufficienza energetica, come fattore competitivo per le imprese, la sostenibilità dei bilanci famigliari e il perseguimento della neutralità climatica, rappresenta un’occasione straordinaria per favorire il cambiamento necessario verso una crescita sostenibile e inclusiva, di cui la transizione energetica è parte fondamentale.

Per questo il Comune di Reggio ha deciso di attivare un un nuovo servizio, dedicato a imprese, associazioni, enti ma anche singoli cittadini, per promuovere le diverse opportunità di finanziamento degli interventi di efficientamento e sostenibilità che si rendono man mano disponibili. La nuova pagina “Bandi sulla sostenibilità ed efficientamento energetico” del sito del Comune di Reggio, consultabile su www.comune.re.it/argomenti/ambiente/progetti/bandi-efficientamento-energetico, riunisce in maniera sintetica bandi e incentivi a cui accedere per progetti di natura green.

Il servizio comprende anche l’invio di una newsletter che riceverete tutte le volte che usciranno nuovi bandi inerenti le tematiche energetiche. Ci si può iscrivere all’indirizzo https://sostenibilitaenergetica.newsletter.comune.re.it/user/register