Aggiornamenti in merito alle chiusure previste sulla A1, sulla A13, sulla A14 e sulla Tangenziale di Bologna

Sulla A1 Milano-Napoli e sul Raccordo di Casalecchio, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 3, alle 6:00 di giovedì 4 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio (km 195+247) e quello con la A14 Bologna-Taranto (km 188+887), verso Milano.

In alternativa, percorrere il Raccordo di Casalecchio, uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, immettersi sulla Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro e uscire allo svincolo 3 “Ramo Verde”, proseguire poi sul Ramo Verde ed entrare sulla A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale;

-sul Raccordo di Casalecchio, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Ancona (A14) ed è diretto verso Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Borgo Panigale.

******

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di giovedì 4 alle 6:00 di venerdì 5 maggio, sarà chiusa l’uscita della stazione di Sasso Marconi nord, per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

******

Ancora sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Modena sud e Modena nord, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di sabato 6 alle 6:00 di domenica 7 maggio, sarà chiuso il tratto Modena sud-Modena nord, verso Milano.

In alternativa, dopo l’uscita alla stazione di Modena sud, percorrere la viabilità ordinaria: SP623 Via Vignolese, SS12, SS9 Via Emilia, SS724 Tangenziale di Modena, per rientrare sulla A1 alla stazione di Modena nord;

-dalle 22:00 di domenica 7 alle 6:00 di lunedì 8 maggio, sarà chiuso il tratto Modena nord-Modena sud, verso Bologna/Firenze.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena nord, percorrere la viabilità ordinaria: SS724 Tangenziale di Modena, SS9 Via Emilia, SS12, SP623 Via Vignolese, per rientrare sulla A1 alla stazione di Modena sud.

******

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di giovedì 4 alle 6:00 di venerdì 5 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli e Bologna Borgo Panigale, per chi proviene da Milano ed è diretto verso Ancona/Pescara. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “La Pioppa ovest”. In alternativa si consiglia di proseguire sulla A1 e percorrere il Raccordo di Casalecchio fino all’allacciamento con la A14, da dove si potrà proseguire in direzione di Ancona/Pescara.

******

Per consentire lavori di pavimentazione, per chi percorre la A14 Bologna-Taranto e proviene dalla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso il ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 3, alle 6:00 di giovedì 4 maggio.

Si ricorda che, nell’ambito del piano di ammodernamento di Autostrade per l’Italia sulla rete in gestione, rimane chiuso l’accesso per i mezzi che dalla Tangenziale, con provenienza Casalecchio, devono entrare alla stazione di Bologna Arcoveggio. Di conseguenza, il percorso alternativo per i veicoli provenienti da Firenze o da Milano e diretti verso Padova, prevede l’uscita a Bologna Fiera, sulla A14 e il rientro dalla stessa stazione in direzione di Padova.

******

Sulla A13 Bologna-Padova, invece, è stata annullata la chiusura dell’entrata della stazione di Villamarzana Rovigo sud, prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 3, alle 6:00 di giovedì 4 maggio.

******

Ancora sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Ferrara sud, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di giovedì 4 alle 6:00 di venerdì 5 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Ferrara sud, verso Bologna;

-dalle 22:00 di venerdì 5 alle 6:00 di sabato 6 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Ferrara nord, verso Padova.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, Via Eridano, Via Modena, SS723, Tangenziale ovest di Ferrara, Superstrada dei Lidi, per rientrare sulla A13 alla stazione di Ferrara sud;

verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere la viabilità ordinaria: Superstrada dei Lidi, Tangenziale ovest di Ferrara, SS723, Via Modena, Via Eridano, SP19, per rientrare sulla A13 alla stazione di Ferrara nord.

******

Sulla Tangenziale di Bologna, è stata annullata la chiusura dello svincolo 3 “Ramo Verde”, prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 3, alle 6:00 di giovedì 4 maggio. Rimangono confermate le chiusure del suddetto svincolo, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, nelle due notti di giovedì 4 e venerdì 5 maggio, con orario 22:00-6:00, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 2 “Borgo Panigale” o 4 “Via del Triumvirato”.