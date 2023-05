A Bologna Concerto per la Pace con Il Piccolo Coro dell’Antoniano

Il Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni torna in concerto a Bologna, per cantare insieme la pace. L’evento, organizzato dalla Curia di Bologna e dall’Antoniano, che si terrà il 7 maggio alle ore 19.30 nel chiostro della Basilica di Santo Stefano, intende promuovere e diffondere attraverso la voce dei bambini e delle bambine un rinnovato messaggio di pace.

Una serata speciale all’insegna della musica, linguaggio universale, per riaffermare con forza e gentilezza allo stesso tempo quanto suggerito nel messaggio di Papa Francesco in occasione della LVI Giornata Mondiale della Pace (1° gennaio 2023): «…abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri, che il nostro tesoro più grande, seppure anche più fragile, è la fratellanza umana, fondata sulla comune figliolanza divina, e che nessuno può salvarsi da solo. È urgente dunque ricercare e promuovere insieme i valori universali che tracciano il cammino di questa fratellanza umana».

Per l’occasione, il Piccolo Coro si esibirà in un repertorio speciale: Bambini Ninna Nanna di Pace, Forza Gesù, Lo scriverò nel vento, Il Panda con le Ali e tante altre canzoni del repertorio che raccontano la pace, la fratellanza e l’amore per il prossimo.

Il Piccolo Coro rappresenta, da sempre, i valori di Antoniano quali l’accoglienza, la solidarietà, l’uguaglianza, la cura dell’umano, l’attenzione ai più fragili e la musica e il canto sono lo strumento, il linguaggio universale attraverso il quale diffonderli.

Il concerto è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.