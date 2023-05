Weekend di intensi controlli per la Polizia stradale reggiana

In campo 15 pattuglie dedicate al controllo delle più gravi infrazioni alla guida. Sono stati decurtati complessivamente 79 punti patente e sono state contestate complessivamente 32 infrazioni al codice della strada.

In particolare, nella notte tra sabato e domenica, è stato effettuato un servizio sulla via Emilia, località Masone, che ha visto il coinvolgimento di 4 pattuglie della Sezione di Reggio Emilia e 2 pattuglie provenienti da Parma e Modena.

A fianco dei poliziotti c’è stato il medico della Polizia di Stato, al quale è stato affidato il compito di procedere ad uno screening preliminare sulla saliva che è in grado di evidenziare se il soggetto sottoposto al controllo ha fatto uso di sostanze stupefacenti e di che tipo; questo per consentire di superare le difficoltà, soprattutto organizzative, che si incontravano nell’iter dei controlli per verificare lo stato di alterazione dovuto alla pregressa assunzione di sostanze stupefacenti, in particolare per l’accompagnamento delle persone presso le strutture ospedaliere.

La finalità del servizio era, quindi, quella di verificare non solo la eventuale guida in stato di ebbrezza ma anche l’assunzione di stupefacenti prima di mettersi alla guida e il correlato stato di alterazione.

Sono stati controllati complessivamente 74 conducenti e sono emerse 2 guide in stato di ebrezza; si è proceduto al ritiro di 3 patenti di guida, una delle quali cautelarmente in quanto il conducente, venticinquenne reggiano, è risultato positivo allo screening salivare preliminare inerente l’uso di sostanze stupefacenti. All’esito poi dei controlli in laboratorio si procederà eventualmente alla denuncia del conducente ex art. 187 CdS.

I controlli proseguiranno anche nel corso dei prossimi mesi.