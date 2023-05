Reggio Emilia: trovato con cutter e frammenti di hashish, nei guai un 22enne

Nell’ambito dei consueti controlli della Polizia di Stato nella zona della Stazione Storica di Reggio Emilia e nelle aree adiacenti, nel pomeriggio di domenica 30 aprile una pattuglia delle Volanti è intervenuta in Piazzale Marconi, in seguito alla segnalazione giunta sulla linea del 113 del titolare di un market di zona che segnalava un gruppo di giovani molesti davanti al suo esercizio commerciale.

Sul posto gli operatori delle Volanti identificavano i ragazzi presenti nei pressi dell’esercizio commerciale. Mentre uno di loro estraeva il proprio documento di identità dal borsello che aveva a tracolla, gli operatori notavano un cutter custodito al suo interno. Gli operatori privavano immediatamente giovane, poi risultato un 22enne, del cutter e procedevano a ulteriori controlli all’esito dei quali trovavano, occultati all’interno di un pacchetto di sigarette, due frammenti di sostanza solida di colore marrone, verosimilmente sostanza stupefacente di tipo hashish.

Il 22enne veniva accompagnato presso gli uffici della Questura, e al termine dei necessari accertamenti veniva deferito in stato di libertà per porto di armi o altri oggetti atti ad offendere ai sensi dell’art. 4 L. 110/75. Inoltre, veniva sanzionato ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90 e segnalato alla locale Prefettura quale assuntore abituale.

Ieri, 1 maggio in tarda serata, le pattuglie delle Volanti intervenivano in via IV Novembre in seguito a segnalazione giunta alla linea del 113 da parte di un residente della presenza di alcuni giovani intenti a bivaccare disturbando la tranquillità cittadina. Una volta sul posto gli operatori identificavano i giovani e li allontanavano.