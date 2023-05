Maltempo: chiudono Ponte Alto e Uccellino

A causa del maltempo e della piena del Secchia, in transito nel pomeriggio nell’area di Modena, chiudono in via precauzionale entro le ore 17 sia Ponte Alto sia ponte dell’Uccellino, tra Modena e Soliera. Le due infrastrutture rimarranno chiuse per tutta la notte e si valuterà nelle prime ore della mattina di mercoledì la possibile riapertura.

Rimane chiuso al traffico anche il ponte sul torrente Tiepido di strada Curtatona, mentre nell’area della Fossalta, come in tutta l’area del nodo idraulico modenese, è attivo il monitoraggio dei corsi d’acqua che proseguirà per la notte.

L’allerta per criticità idraulica diramato dall’Agenzia regionale per la sicurezza del territorio e la Protezione civile, nel frattempo, è passato da giallo ad arancione ed è valido anche per la giornata di mercoledì.

La situazione di allerta è causata dalle precipitazioni diffuse, anche nelle zone dell’alto Appennino, con previsione di attenuazione e progressivo esaurimento a partire dal settore occidentale.

È attivo il Centro unico di Protezione civile a Marzaglia ed è stato attivato anche il Coc, il Centro operativo comunale con funzioni di pianificazione, volontariato, strutture operative locali e viabilità. Insieme ai tecnici comunali, sono al lavoro anche i volontari della Protezione civile.