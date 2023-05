Lapam Confartigianato: giovedì 4 maggio un evento sulla cyber sicurezza in sede centrale a Modena

Quasi il 40% delle micro, piccole e medie imprese ha fronteggiato un attacco informatico nell’ultimo anno. A rilevarlo è un’indagine di Eurobarometro, lo strumento demoscopico utilizzato dalla Commissione Europea, ripreso dall’ufficio studi Lapam Confartigianato che, in una recente analisi, ha evidenziato come negli ultimi 10 anni il numero di reati informatici nel territorio sia quasi triplicato. Un trend in crescita costante e che rischia di danneggiare seriamente le imprese che non hanno ancora provveduto a prendere contromisure adeguate.

Proprio per far fronte a questa situazione, Lapam Confartigianato ha organizzato un evento rivolto alle PMI insieme a due leader di settore. L’appuntamento è fissato per giovedì 4 maggio alle ore 18:30, nella sede centrale dell’associazione, in via Emilia Ovest 775 a Modena.

Insieme agli esperti di privacy e sicurezza dell’organizzazione datoriale dialogheranno due leader del settore ICT con cui l’associazione di Via Emilia Ovest ha sviluppato un nuovo servizio dedicato alle imprese associate: Fortinet, il leader mondiale della cybersecurity che guida la convergenza tra networking e sicurezza e Project capogruppo di WeAreProject, ecosistema sinergico di competenze che da oltre 30 anni opera nel mercato IT al servizio della business evolution e della competitività delle imprese.

I relatori saranno Manuel Reverberi, responsabile Affari generali Lapam, Leonardo Avella, territory, account manager Fortinet e Massimo Brugnoli, Sales manager Business Unit Cyber Security di We Are Project. Durante l’iniziativa saranno presentati gli esempi di attacchi informatici più frequenti e ai danni di realtà aziendali, alcuni casi affrontati dai due partner Lapam e i principali strumenti a disposizione delle piccole e medie imprese per difendersi e mettersi in sicurezza grazie al servizio personalizzato sulle diverse esigenze delle imprese. Un’occasione utile per rivolgere le proprie domande agli esperti su un argomento sempre più cogente ed ottenere un primo riscontro sulle proprie esigenze.

Infine, per permettere ai partecipanti del seminario di confrontarsi e costruire relazioni, al termine dell’iniziativa, verrà offerto un aperitivo.

L’evento è gratuito previa iscrizione tramite il sito www.lapam.eu.