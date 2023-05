Giovani del Chierici e del Coreutico Canossa in performance per la città

Smarrimento e determinazione, vivere relazioni e cercare il proprio posto nella vita. È ciò che emerge dalla performance di danza itinerante, classica e contemporanea, dal titolo ”Generazione Z, fluidità urbana”, che andrà in scena il 6 maggio per la città e realizzata dagli studenti del liceo Chierici e del Coreutico Canossa. Un progetto, piena espressione dei ragazzi, realizzato con Officina Educativa comune di Reggio, col contributo del Mim (Piano Arti).

Sedici danzatori, divisi per gruppi, danzando dicono che la loro è una generazione spaventata, non vinta. Progetto e coordinamento Erika Colaci (Canossa), coordinamento regia: Arturo Cannistrà, coreografie: Federica Campanaro e Cannistrà, Francesco, Arduino Leone. Per il Chierici hanno coordinato gli studenti Francesco Damiani (oggetti scenici), Katiuscia Incarbone (Multimedialità), Marilena Soncini (progettazione costumi), Nuvia Valestri (realizzazione costumi). Musiche originali composte e dirette da Ciro Nacci (“Riparto da Z”), testo e voce di Murubutu e degli studenti del Canossa. Coordinamento testi, i docenti: Ilaria Del Bue, Danilo Costi, Maria Rita Gadaleta, Grazia Lanzara, Maria Lucarelli, Silvia Sottofattori. Danzatori: classe 4k liceo coreutico Canossa. Per il Chierici le classi: 2E e 4B hanno scritto i testi sulla propria generazione Z, elaborati, recitati e registrati, sono il sottofondo dello spettacolo. La classe 4G ha scattato foto sull’argomento, Asia Caminati di 5F, Gianfilippo Luppi, Agnese Sciannamea di 5B hanno realizzato gli oggetti scenografici e le classi 3A e 5A, quelli dei costumi. Documentazione fotografica: classi: 4G, 2 E, 4B, 4G.

Per il Canossa, partecipazione delle classi: 1K, 3G, 4O, 4G, 4H ,4L, 4K gruppo Atelier. Danzatori: Agata Guen Caselli, Julian Castelli, Sophia Chambul, Giada Cortesi, Natalia De Maio, Sara Errico, Veronica Giberti, Giacomo Pio Greco, Arianna Lauretti, Gaia Magnanini, Angela Marcone, Beba Maselli, Alessia Meatta, Federica Oliva, Evelyn Rosati, Sophie Stirparo, Azzurra Vezzani. Musica e voci: Chiara Arcucci, Niccolò Cosci, Paolo Cerqua, Riccardo De Lellis, Alessia Esposito, Sofia Mattioli, Carlotta Sergio, Marta Spirito.

Programma, inizio alle 17 in piazza Roversi, presentazione, saluti istituzionali, musica acustica, percussioni. Alle 17.15, biblioteca Panizzi, va in scena la prima azione: otto danzatori danzano su musica registrata ed amplificata, alle 17.30 in piazza del Monte: breve sosta con percussioni, musica acustica. Alle 17.45: Parco del Popolo, seconda parte della performance: otto danzatori danzano su musica acustica dal vivo; alle 18.30 il gruppo si sposta nel sottopasso di via Roma verso piazzale Europa (musica acustica dal vivo, violino), alle 19, in Skatepark: azione finale.