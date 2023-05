Domenica 7 maggio Trail delle Salse. Iniziativa aperta a tutti

Domenica 7 maggio si svolgerà a Fiorano Modenese la prima edizione del “Trial delle Salse”. L’iniziativa, aperta a tutti e organizzata in collaborazione con il Comune, nasce dall’idea di quattro ragazzi per proporre un modo alternativo di vivere la bellezza della Riserva naturale delle Salse di Nirano e delle colline fioranesi.

Il ritrovo è previsto alle ore 8.30 presso il parcheggio del bocciodromo di Spezzano (largo Antonello Mondaini) dove verranno allestiti gli stand, il villaggio gara e sarà dato il via.

E’ possibile scegliere tra due percorsi competitivi di 19 e 27 km, per chi vuole mettersi alla prova gareggiando con altri atleti, attraversando i luoghi più iconici della Riserva, oppure optare per una passeggiata escursionistica di 13 km, non competitiva, per godersi una giornata in compagnia di amici e famiglia in mezzo alla natura.

Ad attendere i partecipanti all’arrivo ci saranno pasta, tigelle e borlenghi, un ambiente rilassante e buona musica. Lo stand gastronomico sarà aperto anche a chi non è iscritto all’evento. Il negozio Run 3.30 consentirà inoltre provare alcuni modelli di scarpe La Sportiva.

Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 4 maggio, per i percorsi comptetivi, sul sito www.traildellesalse.it. La quota di iscrizione comprende il pasta party finale cucinato express e ricco di prodotti locali.

“La combinazione di competizione, relax e buon cibo, fanno di questo evento una proposta fresca e innovativa. – sottolinea Monica Lusetti, assessore allo Sport del Comune di Fiorano Modenese – Gli organizzatori hanno mostrato subito un grandissimo e contagioso entusiasmo. Organizzare eventi di questo genere non è facile, ma i ragazzi, molto giovani, hanno voglia di fare e come Amministrazione crediamo tanto in queste iniziative, che sanno coniugare i benefici dello sport alla bellezza dei nostri territori, nello specifico quella della Riserva delle Salse di Nirano. Li ringrazio fin da ora per aver offerto a tutti i cittadini, fioranesi e non, questa bellissima opportunità.”

Per consentire lo svolgimento della manifestazione dalle ore 12 di sabato 6 maggio alle ore 18 di domenica 7 maggio è prevista la chiusura con divieto di transito (eccetto veicoli autorizzati) e divieto di sosta con rimozione forzata in largo Morandi, nell’area del parcheggio dove solitamente viene allestito il mercato

E’ prevista inoltre la sospensione alla circolazione stradale nel momento del transito dei partecipanti al Trial dalle ore 9 alle ore 12 di domenica 7 maggio in via Ghiarella (dal parcheggio delle scuole medie di Spezzano a via Don Minzoni), via Don Minzoni, via Fiandri, via Rio Salse I Tronco e II Tronco, via Chianca, via del Cerreto, via del Castello, via Nirano (transito sulla passerella pedonale).