Centri estivi Bologna, la soglia per presentare domanda di contributo alzata da 24 mila a 35 mila euro di Isee

L’assessore alla Scuola Daniele Ara ha annunciato nel pomeriggio di oggi la decisione del Comune di aumentare da 24 mila a 35 mila euro la soglia Isee per richiedere il contributo per la frequenza dei centri estivi convenzionati con il Comune di Bologna.

Questo anche a seguito della decisione del Governo, annunciata ieri, di stanziare risorse ai Comuni, la cui stima per Bologna è di circa 350 mila euro. Il Comune ha infatti scelto di utilizzare queste risorse non per coprire parte dei costi che già impiega per i centri estivi (complessivamente circa 2 milioni e 140 mila euro) ma appunto per ampliare la fascia di famiglie che possano richiedere il contributo.

Come presentare la richiesta di contributo per le famiglie con Isee fino a 35 mila euro

A partire dal 12 fino al 16 maggio sarà possibile presentare la richiesta di contributo comunale a totale o parziale copertura della retta per la frequenza dei centri estivi convenzionati con il Comune di Bologna da parte di tutte le famiglie con un Isee fino a 35 mila euro in possesso dei requisiti previsti nell’avviso per le iscrizioni:

https://www.comune.bologna.it/bandi/servizi-estivi-iscrizioni-contributi-anno-2023

Anche l’attestazione Isee dovrà essere presentata al Comune di Bologna entro il medesimo termine del 16 maggio tramite il portale Scuole On Line.

Il requisito Isee potrà essere documentato dall’attestazione Isee 2023 o dall’attestazione Isee 2022 presentata al Comune per i servizi educativi scolastici per l’a.s. 2022/23 nonché, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, dall’Isee corrente.

Il contributo sarà assegnato per ogni bambina/o fino a 100 euro a settimana, per un importo massimo di 300 euro.

Per coloro che hanno già presentato la domanda di iscrizione ai centri estivi, ma non hanno avanzato la richiesta di contributo, verrà predisposto un apposito modulo online per la richiesta del solo contributo, disponibile a partire dal 12 maggio sul sito del Comune di Bologna.

Chi non ha ancora presentato la domanda di iscrizione ai centri estivi invece potrà richiedere il contributo all’interno della medesima domanda di iscrizione entro il termine del 16 maggio indicato nell’avviso: https://www.comune.bologna.it/bandi/servizi-estivi-iscrizioni-contributi-anno-2023

Modalità di erogazione del contributo

Per chi presenta domanda entro il 16 maggio, il contributo verrà riconosciuto direttamente dal gestore del centro estivo all’atto dell’iscrizione.

Per coloro che non sono in possesso di un’attestazione Isee, sarà comunque possibile richiedere il contributo successivamente, entro il 30 giugno, utilizzando il medesimo modulo. In questo caso il contributo verrà erogato a rimborso, a seguito della frequenza e dell’avvenuto pagamento del centro estivo.

Il contributo è previsto solo nel caso di frequenza di centri estivi convenzionati nel territorio comunale. Per il progetto Scuole Aperte e per la frequenza di centri estivi con sede fuori Bologna restano invariati i requisiti previsti per accedere al contributo regionale.

La procedura resta invariata per coloro che ad oggi hanno presentato la domanda di iscrizione con la richiesta del contributo, in quanto in possesso del requisito dell’Isee fino a 24 mila euro.

Il contributo alla singola famiglia per ciascun bambino/ragazzo è determinato come contributo per concorrere alla copertura del costo di iscrizione ed è: