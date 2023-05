Di recente sono state adottate a livello nazionale le Linee guida sulla parità di genere nell’organizzazione e gestione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, che si prefiggono di declinare gli obiettivi prioritari da perseguire da parte delle Pubbliche Amministrazioni nell’individuare misure che evitino o compensino svantaggi nelle carriere, al genere meno rappresentato.

La cornice in cui rientra questo lavoro è quella del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), all’interno del quale sono state previste misure specifiche per promuovere il raggiungimento della parità di genere. L’obiettivo delle Linee guida è proprio quello di affrontare il tema della Gender equality nella Pubblica Amministrazione adottando un approccio metodologico comune e fornendo buone pratiche da seguire e strumenti operativi.

Per approfondire questo tema Unimore organizza a Modena il seminario “Linee guida per la parità di genere nella Pubblica Amministrazione”, mercoledì 3 maggio dalle ore 15.00 alle 17.00, presso la Fondazione Marco Biagi (Largo Marco Biagi 10).

L’evento si inserisce all’interno del “Progetto GE&PA – Gender Equality & Public Administration. Percorsi di formazione per l’eguaglianza di genere nella Pubblica Amministrazione e nei territori”, coordinato dalla Prof.ssa Tindara Addabbo e cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, che si pone l’obiettivo di diffondere competenze volte a rendere effettiva la parità di genere e a definire policies di genere volte a declinare concrete azioni di promozione di uguaglianza all’interno delle Istituzioni pubbliche e private.

Il progetto ha un carattere fortemente interdisciplinare, con un gruppo di lavoro che include, oltre alla Fondazione Marco Biagi, tre diversi Centri di ricerca di Unimore – il Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità (CRID), il Centro di analisi delle politiche pubbliche (CAPP) e il Laboratorio Genere, Linguaggio e Comunicazione Digitale (GLIC_D).

Il seminario, che si terrà in presenza ma sarà fruibile anche online, verrà introdotto e coordinato dalla Prof.ssa Tindara Addabbo, ordinaria di Politica Economica presso il Dipartimento di Economia “Marco Biagi, Delegata del Rettore per le Pari Opportunità. Si articolerà seguendo gli interventi del Prof. Edoardo Ales, ordinario di Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Parthenope di Napoli e membro del Comitato Scientifico della Fondazione Marco Biagi, della Dott.ssa Daniela Carlà, Dirigente di prima fascia del Ministero del Lavoro e presidente del Collegio dei Sindaci INAIL e della Prof.ssa Silvia Rota, associata di Public Management Practices, presso SDA Bocconi School of Management

Per seguire i lavori da remoto sarà necessario collegarsi tramite Microsoft Teams, previa registrazione all’evento su www.progettogepa.unimore.it .

Per maggiori informazioni scrivere a: progetto.gepa@unimore.it