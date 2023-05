Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 2 maggio 2023

Al mattino molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse di debole o a tratti moderata intensità, in particolare sul settore centro-occidentale della regione. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi fino ad esaurimento sul settore occidentale; mentre persisteranno su quello centro-orientale anche nella sera-notte.

Temperature minime con valori attorno a 12/13 gradi. Massime pressoché stazionarie o in lieve calo sul settore centro-orientale, con valori tra 13 e 15 gradi, in lieve aumento su quello occidentale con valori tra 16 e 19 gradi. Venti in prevalenza deboli-moderati nord-orientali; forti sui crinali appenninici centro-occidentali. Mare mosso con moto ondoso in aumento fino a molto mosso.

(Arpae)