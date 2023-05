La consegna dell’emblema di protezione 2023: inizia la festa del Comitato di Modena della CRI

La consegna dell’emblema di Croce Rossa, da parte di una delegazione del Comitato di Modena, che segnerà la giornata del 2 maggio 2023, non è solo un momento in cui si propone di esporre un simbolo, ma è rendere visibile ciò che i volontari nel territorio svolgono da anni con devozione; una devozione che trova le sue radici ne i 7 principi fondamentali di Croce Rossa che ognuno di loro riconosce come propri.

Grazie alla collaborazione del Presidente della Provincia Fabio Braglia e dei Sindaci di Modena, dell’Unione dei Comuni del Sorbara, dell’Unione Terre di Castelli, che hanno accolto l’iniziativa con disponibilità, dimostrando il profondo legame instaurato tra la Croce Rossa ed il Territorio, l’emblema, una croce rossa su sfondo bianco, verrà esposta e sventolerà visibile alla cittadinanza. Questo simbolo racchiude il messaggio di protezione nei confronti di qualsiasi persona abbia bisogno, indipendentemente dal suo schieramento, ed è simbolo di Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Unità e Volontariato in modo universale. Ed è anche per ringraziare i volontari che operano nel territorio dedicando il loro tempo e mettendo a disposizione le loro risorse e competenze che è stata fatta la richiesta di esporre l’emblema di Croce Rossa per tutta la settimana che va appunto dal 2 al 8 di maggio, data densa di significato per noi volontari poiché ricorre la nascita di Henry Dunant, padre fondatore del movimento internazionale di Croce Rossa e Premio Nobel per la Pace che lo ha costruito su concetti profondi e semplici come soccorso, solidarietà e protezione dei più vulnerabili.

A completare questa giornata densa di significato e ricca di emozioni, seguiranno iniziative organizzate per celebrare i 136 anni di presenza sul nostro territorio modenese della Croce Rossa, il 6 maggio inPiazza Mazzini in modo che i cittadini possano avvicinarsi e conoscere in modo più concreto il nostro modo di operare e le varie attività che si svolgono.