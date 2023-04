Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 1 maggio 2023

Molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse, inizialmente deboli nella mattina ma in intensificazione durante la giornata. Le precipitazioni potranno assumere anche carattere di rovescio e risulteranno più intense sui rilievi e fascia pedecollinare del settore centro-orientale della regione nella sera. Temperature minime senza variazioni significative con valori attorno a 11/12 gradi. Massime in generale flessione con valori attorno a 15/16 gradi. Venti deboli-moderati in prevalenza orientali o nord-orientali, in intensificazione lungo la costa nella seconda parte della giornata. Mare da poco mosso a mosso.