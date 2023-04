Ferrari e Gran Premio dell’Azerbaigian: un podio che dà morale

La Scuderia Ferrari lascia Baku con il primo podio della stagione, grazie al terzo posto di Charles Leclerc, e raccoglie il miglior bottino di punti del 2023 grazie anche ai dieci portati in dote da Carlos Sainz. È un podio che dà morale quello del monegasco, sia allo stesso Leclerc che a tutta la squadra che ha lavorato bene nelle scorse settimane così come nel weekend azero mettendo in luce i progressi della SF-23. La prestazione in qualifica e quella in gara confermano che la direzione imboccata è quella giusta, anche se è chiaro che c’è ancora molto da fare per poter lottare per la prima posizione anche la domenica.

La corsa. La gara è stata piuttosto lineare: Max Verstappen e Sergio Perez hanno sfruttato la velocità in rettilineo delle loro monoposto per passare davanti a Charles, poi quasi tutti i piloti hanno effettuato il cambio gomme obbligatorio approfittando della Safety Car innescata da Nyck de Vries al decimo giro. Lo hanno fatto anche Charles e Carlos – con un perfetto “doppio” dei meccanici, rispettivamente in 2.4 e 2.9 secondi – che sono tornati in pista in seconda e quarta posizione. Alla ripartenza Verstappen, scivolato terzo per essersi fermato prima della neutralizzazione, ha superato Leclerc e lo stesso è riuscito a fare Fernando Alonso ai danni di Carlos. Da quel momento in poi non è accaduto più nulla, con Charles che nel finale, quando c’è stata la certezza che le gomme sarebbero arrivate alla bandiera a scacchi senza problemi, è stato in grado di girare sugli stessi tempi di Perez e Verstappen lottando per il punto del giro più veloce e tenendo a distanza Alonso. Carlos ha avuto in scia per tutta la seconda parte di gara Lewis Hamilton che però non è mai stato in grado di attaccare lo spagnolo.

Direzione Stati Uniti. Il Mondiale non si ferma: si torna in pista già domenica prossima per il Gran Premio di Miami, quinta prova della stagione.

Charles Leclerc #16

Non siamo ancora dove vorremmo a livello di passo gara e sappiamo che è su questo che dobbiamo lavorare di più al momento. Abbiamo massimizzato ogni sessione nel corso del weekend e dubito che avremmo potuto fare qualcosa in modo migliore: il team ha svolto un ottimo lavoro ed è qualcosa di cui dobbiamo essere felici.

Non resta che concentrarci ancora sul passo gara e sulla gestione gomme per progredire ancora in vista delle prossime gare.

Carlos Sainz #55

Questo weekend è stato molto complicato per me. La quinta posizione ci permette di portare a casa dei punti ma devo ammettere che mi è mancata confidenza con la vettura in frenata e di conseguenza non ho mai avuto passo. Con le gomme Medium sono riuscito a spingere un po’ di più ma con le Hard non sentivo per niente la macchina.

Mettiamoci questa gara alle spalle e concentriamoci su Miami che è già dietro l’angolo. Non vedo l’ora di risalire in macchina per continuare a spingere al massimo.

Frédéric Vasseur Team Principal

Nel complesso direi che il bilancio di questo weekend è positivo per la squadra. Abbiamo portato a casa due pole position e un podio con Charles e anche a livello di punti raccolti, grazie pure al quinto posto di Carlos, credo che il bottino sia soddisfacente. Avevamo visto dei progressi già a Melbourne che però erano stati offuscati dal cattivo risultato finale. Nell’ultimo mese abbiamo continuato a lavorare sodo a Maranello e qui a Baku ci sono stati altri passi nella giusta direzione che questa volta si sono concretizzati in un buon risultato.

Abbiamo visto che in qualifica siamo tornati al livello di competitività che volevamo, mentre in gara il gap con Red Bull è ancora rilevante. Il nostro obiettivo però è lottare con loro per la prima posizione e ci stiamo attrezzando per farlo nel migliore dei modi. Ci prendiamo questo podio, che regala morale a tutto il team, e ci prepariamo a tornare in pista già la prossima settimana a Miami.