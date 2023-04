Federico Bondioli: la prima nel Circuito ATP di tennis

Federico, classe 2005 di Ravenna ma sassolese di adozione, ha raggiunto la seconda finale in un torneo ITF J500 di tennis, il grado più alto delle competizioni juniores internazionali dopo i Grandi Slam. In particolare il torneo in programma dal 25 al 30 aprile si svolgeva sui campi in terra rossa di Offenbach, cittadina tedesca limitrofa a Francoforte, e con lui il suo coach e maestro dello Sporting Club Sassuolo, Francesco De Laurentiis.

Federico parte fortissimo: già al primo turno si trova contro la testa di serie 1, il bulgaro Radulov, e strappa un 6/3 al terzo dopo una sfida ad altissimi livelli. In sequenza riesce a superare il tedesco Poertner per 6/4 2/6 6/4, l’austriaco Schwaerzler per 6/2 7/6, il ceco Mrva e quinta testa di serie per 7/6 7/5, il francese Gea e terza testa di serie per 4/6 6/4 7/5, raggiungendo finalmente l’ambita finale sui pesantissimi campi tedeschi. Infatti il tempo e la pioggia ha reso i match sempre più complicati e sicuramente meno difficili per l’ultimo avversario, lo svedese Eriksson. L’atto conclusivo è stata una sfida avvincente tra due giocatori sicuramente preparati, ma Federico ha sprecato qualche occasione in più e ha risentito della stanchezza: si chiude 6/3 6/1 in favore dello svedese, ma senza rimpianti. Queste le parole di Federico al termine del match:”il punteggio non rende giustizia a una partita veramente lottata per entrambi e faccio i complimenti al mio avversario, Sebastian, per essere riuscito a guadagnarsi questa finale. Io sono soddisfatto per il mio tennis, sto migliorando tanto e so che devo lavorare di più se voglio competere a questi livelli. Adesso guardo avanti e volo a Cagliari: mi sembra di sognare”.

Infatti Federico Bondioli, proprio per i risultati raggiunti e la crescita tennistica che sta facendo, ha ricevuto dalla Federazione Italiana Tennis e Padel la sua prima WC in un torneo professionistico, l’ATP175 di Cagliari in programma dal 01 al 07 maggio. E’ la sua prima volta in un tabellone di qualificazione di un Challenger, ma soprattutto di un torneo così prestigioso in Italia. “Siamo onorati che la Federazione e i Tecnici Giancarlo Palumbo e Filippo Volandri abbiano scelto Federico, sarà un’esperienza incredibile potersi confrontare con i migliori giocatori professionisti al mondo, e lo farà crescere molto: passione e costanza ci hanno premiati, adesso ce la metteremo tutta!”. Queste le parole del maestro Francesco De Laurentiis, direttore della Scuola Tennis dello Sporting e che segue personalmente Federico, insieme al preparatore atletico Stefano Ramponi, alla fisioterapista Martina Poggi e alla mental coach Lucia Jimenez, oltre a tutto lo staff del circolo che lo allena quotidianamente all’interno del progetto PRO.