Firmato in Germania il gemellaggio tra Formigine e Verden

È stato firmato questa sera dal Comune di Formigine, rappresentato dal sindaco Maria Costi, il patto di gemellaggio con la città di Verden, in Germania, rappresentata dal sindaco Lutz Brockmann.

La firma sarà ufficialmente ripetuta a Formigine nel mese di settembre.

La delegazione formiginese in Germania si è concentrata sui temi educativi e legati alla sostenibilità ambientale; per questo, oltre al sindaco Costi erano presenti il vicesindaco con delega all’istruzione Simona Sarracino e un’insegnante della Scuola statale secondaria di primo grado “A. Fiori”, Maria Cristina Ferri.

Le scuole Fiori, infatti, hanno avviato un percorso conoscitivo con l’istituto Verdener Campus Oberschule allo scopo di approfondire opportunità di scambio tra studenti e insegnanti, anche attraverso programmi di finanziamento europeo come l’Erasmus+.

Inoltre, con il progetto “Waterfall. Giovani europei per il consumo sostenibile dell’acqua” si è aderito alla seconda edizione del “Premio dei Presidenti per la Cooperazione comunale tra Italia e Germania”, procedura promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che prevede l’assegnazione di contributi a comuni italiani interessati a presentare iniziative congiuntamente a comuni tedeschi. Se finanziato, il progetto consentirà di promuovere un percorso formativo rivolto ai giovani sul tema del consumo sostenibile dell’acqua. Il percorso prevede una fase iniziale di scambio a distanza attraverso gli strumenti digitali e una seconda fase in presenza a Formigine e a Verden, con il coinvolgimento delle associazioni locali e il supporto di esperti esterni.

In occasione di questo momento ufficiale, il sindaco Maria Costi ha affermato: “Nelle nostre esperienze di gemellaggio, come accade con Kilkenny e Saumur e come intendiamo fare anche con voi, cerchiamo di arricchire le nostre comunità con scambi fra studenti, collaborazioni tra istituti culturali, viaggi e visite di amministratori, associazioni, cittadini per scambiarsi buone pratiche, conoscenze interdisciplinari e trasversali utili a migliorare la vita amministrativa della nostra e delle altre città, allargando l’orizzonte con le relazioni internazionali. Auguro a tutti un buon lavoro, consapevoli più che mai che il nostro messaggio di fratellanza vada urlato al mondo!”.