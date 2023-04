Castelfranco Emilia: due donne arrestate per furto in un esercizio commerciale

Ieri pomeriggio, in Castelfranco Emilia, i Carabinieri, hanno tratto in arresto due giovani donne, ritenute responsabili, in concorso, di un furto aggravato commesso all’interno di un esercizio commerciale del centro.

Nella circostanza, una pattuglia della locale Tenenza, attivati da personale del servizio di vigilanza che aveva notato le due donne sospette tra gli scaffali di esposizione della merce, interveniva immediatamente e riusciva a bloccare le due donne, le quali nel frattempo erano uscite dal retro dell’esercizio commerciale, tentando di darsi alla fuga.

L’intervento tempestivo dei militari dell’Arma ha consentito di accertare che le due persone si erano impossessate di varia merce prelevandola dal negozio senza passare dalle casse, per un valore di 350 euro. Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita all’esercente.

Nella mattinata odierna, le due donne arrestate, rispettivamente di 24 e 33 anni, sono state condotte davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.