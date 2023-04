Carpi: 26enne arrestato per numerosi furti ed uso indebito di carte di credito

Ieri i Carabinieri della Stazione di Carpi hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di un italiano 26enne, gravemente indiziato per i reati di furto aggravato e in privata dimora, ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito provento di furto tutti commessi nel comune di Carpi, tra marzo e dicembre 2022.

Utilissime sono state le immagini registrate dagli impianti di video-sorveglianza, che hanno ritratto l’indagato durante la commissione di alcuni dei reati contestati.