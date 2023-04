Dal 1° maggio, per raggiunti limiti di età, va in pensione Antonio Sgro, storico Funzionario dei Vigili del Fuoco del Comando di Reggio Emilia. Entrato nel Corpo nazionale nel 1984, ha prestato servizio a Reggio Emilia ininterrottamente dal 1985.

Conosciuto ed apprezzato in tutta la Provincia per le sue doti umane e professionali, unite ad un’innata cordialità nei rapporti interpersonali, in 38 anni di carriera ha espletato diversi incarichi di coordinamento funzionale, senza mai perdere di vista il Soccorso tecnico, vera passione personale, testimoniata anche dalle innumerevoli partecipazioni alle calamità di livello nazionale verificatesi fino ad oggi.

Nel tempo la Caserma della Canalina è diventata l’abitazione principale: esemplare il legame quotidiano e fraterno con il personale operativo, e lo sforzo continuo profuso per migliorare la sicurezza dei Vigili del Fuoco Reggiani dentro e fuori il “cortile” della Caserma. Da profondo sostenitore dell’addestramento fisico dei “pompieri”, ha promosso diverse attività sportive, partecipando in molte competizioni agonistiche del Corpo nazionale come lo sci alpino e il nuoto per salvamento.

Il Comandante Annecchini, nel saluto di commiato, ha espresso un sincero ringraziamento al Funzionario Antonio Sgro per la lunga e pregevole attività professionale svolta, che ha contribuito ad una sempre più efficace opera per la sicurezza del Cittadino.