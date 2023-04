Tanto sport nel weekend a Castelnovo: oltre alle finali scudetto del basket sordi sono in programma gare di decathlon, eptathlon e atletica paralimpica

Quello alle porte sarà un grande week end di sport a Castelnovo ne’ Monti. Oltre ai campionati italiani di basket dei sordi che al Pala Giovanelli assegneranno il Tricolore conteso dalle formazioni di Varese, Roma e Pesaro, sabato e domenica sono in programma altri eventi di assoluto rilievo.

La Pista di Atletica Leggera “Lorenzo Fornaciari” ospiterà una due giorni dedicata al Decathlon Maschile ed all’Eptathlon Femminile. Si tratta dei Campionati Regionali di Prove Multiple della FIDAL Emilia-Romagna a cui hanno accesso anche atleti di Lombardia e Trentino Alto Adige. Nel medesimo evento la FIDAL ha autorizzato anche la partecipazione di atleti paralimpici della FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) per i quali sono state previste le seguenti specialità: 100 – 200 – 400 – 1500 metri, Lancio del peso, Lancio del Disco e Lancio del Giavellotto. Le gare di Atletica prenderanno il via sabato alle 14.20 e si concluderanno domenica pomeriggio.

La Palestra e la Pista comunale di Felina ospiteranno invece sabato una tappa nazionale di Dog Balance del Centro Sportivo Educativo Nazionale. Si tratta di un gradito ritorno perché fra gli oltre 50 binomi (cane e conduttore) iscritti ce ne sono molti che già nel 2022 arrivarono da tutta Italia per essere protagonisti delle gare che ebbero luogo a Cavola e Felina. L’evento è organizzato dalla Associazione Briganti a 6 zampe e si svolgerà senza sosta fra le ore 8.30 e le 17.00 agli ordini del giudice di gara Siria Palazzo di Osimo. Gli stessi cani ed i loro conduttori domenica saranno protagonisti di una simpatica “passeggiata a 6 zampe” fra i sentieri dell’anello della Pietra di Bismantova. All’evento di Dog Balance, nella giornata di domenica, è abbinata anche la “Pedalata con Bruno” che a tre anni dalla scomparsa vuole ricordare Bruno Levrini, ex falegname di professione, sportivo e cinofilo per passione, che era solito abbinare biciclette e cani alle sue molteplici attività promosse sul territorio. La figlia Gloria e la moglie Barbara continuano a ricordarlo con un Memorial davvero speciale.