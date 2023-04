Novellara, giovedì 4 maggio in occasione della Festa del Santo Patrono, la Casa della Comunità (ex Casa della Salute) resterà chiusa. Tutti i servizi collocati al suo interno non saranno in funzione.

Sarà attivo per tutta la giornata il Servizio di Continuità Assistenziale, chiamando il numero 800 231 122.