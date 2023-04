Incontro pubblico a Fiorano il 4 maggio per il Piano Urbanistico Generale

L’Amministrazione comunale di Fiorano Modenese ha avviato un processo di progettazione partecipata per l’elaborazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi del Piano Urbanistico Generale (PUG), strumento previsto dalla legge regionale n. 24/2017, che definirà lo sviluppo del territorio e della sua comunità.

Giovedì 4 maggio, alle ore 20.30, si svolgerà presso la sala civica di Casa Corsini (via Statale, 83), l’incontro aperto a tutti i cittadini per illustrare i temi che si stanno affrontando e le principali innovazioni del PUG. Sarà l’occasione per capire a cosa serve il Piano Urbanistico Generale e contribuire con il proprio punto di vista allo sviluppo del territorio. All’incontro sarà presente una rappresentanza del gruppo di progettazione del PUG, sindaco e giunta, responsabile e componenti dell’Ufficio di Piano.

“Si tratta di un lavoro delicato e determinante per il futuro del nostro territorio e della nostra comunità e che pertanto è bene veda una partecipazione attiva di chi ha a cuore il futuro di Fiorano. – sottolinea il sindaco del comune di Fiorano Modenese, Francesco Tosi – E’ il momento di scelte decisive, che richiedono approfondimento delle conoscenze, riflessione e visione. Auspico una buona partecipazione di cittadini per poter raccogliere stimoli, analisi e idee”.

L’obiettivo del percorso partecipativo è quello di ascoltare tutte le componenti della comunità e coinvolgerle nella definizione delle strategie e degli obiettivi primari di questo strumento cardine della pianificazione per il governo del territorio.

L’incontro di giovedì 4 maggio prevede l’illustrazione di tutti i temi affrontati negli incontri partecipativi rivolti a specifiche categorie di stakeholder che si sono svolti nel mese di aprile e, nello specifico, il processo di formazione di PUG, il sistema socio economico, i servizi ed il sistema insediativo, il quadro conoscitivo diagnostico (Q.C.D.) con le sue criticità ed opportunità ed infine l’ambiente, il paesaggio e i beni culturali.

Al termine, i presenti potranno esprimere proprie considerazioni e opinioni.