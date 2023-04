Castelnovo Monti si prepara alla tariffa puntuale

Il Comune di Castelnovo ne’ Monti, da alcuni anni, ha adottato nel capoluogo e nella frazione di Felina la modalità porta a porta per la raccolta dei rifiuti che ha interessato molti residenti che hanno abbracciato con la massima collaborazione questo innovativo sistema. È stato attivato il sistema premiante al Centro di Raccolta e sono stati posizionati contenitori stradali per la raccolta degli oli esausti. Grazie a questo nuovo sistema ed all’impegno dei cittadini la raccolta differenziata ha raggiunto e superato il 70%, accompagnata da una forte riduzione della quantità di rifiuti indifferenziati prodotti.

Dal 1° gennaio 2024, come ulteriore passo, il Comune attiverà la Tariffazione puntuale su tutto il territorio comunale. Durante il mese di MAGGIO, nel comune capoluogo e nella frazione di Felina ogni utenza verrà dotata del proprio contenitore con microchip per il rifiuto indifferenziato; nelle altre località, ogni utenza riceverà, durante il secondo semestre 2023, un badge con cui sarà possibile, previa identificazione, conferire il rifiuto indifferenziato all’interno dei cassonetti grigi stradali che, rispetto agli attuali, verranno sostituiti da un modello più avanzato.

Il nuovo sistema di calcolo permetterà di conoscere il numero delle effettive vuotature/conferimenti del rifiuto indifferenziato di ogni utenza. Iren avrà cura di informare la cittadinanza sul numero di vuotature/conferimenti minimi che verranno deliberati dal Comune, rimanendo entro i quali si potrà ottenere il massimo risparmio.

In vista di questo cambiamento, a partire dall’8 maggio, tutte le famiglie e le imprese del capoluogo e di Felina riceveranno la visita degli Informatori Iren, identificabili da una pettorina gialla e da un tesserino di riconoscimento nominativo.

Gli Informatori consegneranno le nuove pattumiere per la raccolta domiciliare del rifiuto residuo, ciascuna dotata di microchip, e del rifiuto organico (per le famiglie che ne sono sprovviste); informeranno sulle buone pratiche da seguire per separare e conferire correttamente i rifiuti; consegneranno materiale informativo aggiornato (manuale della raccolta, rifiutologo, calendario di raccolta, ecc.); sostituiranno eventuali contenitori danneggiati e consegneranno i sacchi da utilizzare per la raccolta dell’organico.

Gli utenti che non saranno stati rintracciati dagli Informatori Iren, e che avranno quindi ricevuto apposito invito, potranno recarsi al Punto Ambiente attivo dal 22 maggio al 3 giugno presso la sede del Comune in P.zza Gramsci, 1 (all’ingresso al piano terra) il lunedì e sabato dalle 8.30 alle 13.30 ed il martedì dalle 14 alle 19.

Dal 5 giugno al 17 giugno il Punto Ambiente sarà attivo presso il Centro zona Iren di Felina in via Casoletta, 1 il martedì dalle 14 alle 19 ed il venerdì/sabato dalle 8.30 alle 13.30.

Il Comune di Castelnovo ne’ Monti ha inoltre programmato 2 incontri pubblici per illustrare in modo approfondito le novità del nuovo servizio. Gli incontri si terranno:

martedì 2 maggio alle ore 20.45 presso la Sala del Consiglio in Municipio a Castelnovo ne’ Monti;

martedì 13 giugno alle ore 20.45 presso il Parco Tegge di Felina.